information fournie par France 24 • 30/01/2023 à 11:20

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est attendu à Jérusalem et à Ramallah pour tenter d'apaiser les tensions en pleine flambée de violences entre Palestiniens et Israéliens. Il va s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, suscite l'inquiétude en Israël comme à l'étranger.