Antoine Bondaz : "En Chine, le Parti communiste est partout"

France 24 • 01/07/2021 à 11:51

La Chine célèbre jeudi 1er juillet, en grande pompe, le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. Au pouvoir depuis 1949, il s'est au fil du temps infiltré de plus en plus profond au sein de la société chinoise, et plus particulièrement depuis que Xi Jinping en est le chef. Un chef-président qui cultive un culte de la personnalité comme le pays n'en avait plus connu depuis Mao. Le chercheur Antoine Bondaz est l'invité de "Paris Direct".