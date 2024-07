information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 17:01

Dans un entretien accordé à France 24, Ami Ayalon, ancien chef du service de renseignement intérieur d'Israël, le Shin Bet, appelle le Premier ministre Benyamin Netanyahu à quitter son poste "le plus vite possible", et à mettre un terme à la guerre à Gaza. Selon lui, seule "une solution politique et diplomatique" permettra de vaincre définitivement le Hamas.