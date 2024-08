information fournie par France 24 • 19/08/2024 à 10:26

Le Soudan est frappé par une épidémie de choléra qui a tué plus d’une vingtaine de personnes et qui en a rendu malades des centaines d’autres ces dernières semaines, ont annoncé dimanche 18 août les autorités sanitaires. Une crise sanitaire qui apparaît alors que des pluies diluviennes frappent depuis plusieurs semaines le Soudan, pays ravagé par plus de seize mois de guerre.