Allemagne : Une page de l’histoire se tourne à la recherche des derniers nazis

information fournie par France 24 • 26/01/2025 à 09:59

Il y a eu les procès de Nuremberg et puis plus rien pendant des décennies… Ce n’est qu’en 2009, avec le procès de John Demjanjukk, que la chasse aux nazis a repris. Depuis, la condamnation sans preuves directes, et en raison de la simple présence des suspects sur le lieu du crime, à savoir les camps de concentration, est devenue possible. 5 personnes ont été jugées et condamnés depuis. Avec ces procès tardifs, la justice allemande et plus particulièrement les juristes qui ont travaillé pour l’office central pour l’élucidation des crimes du national-socialisme à Ludwigsburg, ont tenté de réparer les erreurs du passé. Mais la chasse aux nazis touche à sa fin. Quelques dossiers sont encore en cours de traitement, mais ils visent des suspects proches des 100 ans. Reportage Anne Mailliet, François Rihouay, Willy Mahler