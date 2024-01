Alain Minc : "On a retrouvé la fraîcheur du Macron d'il y a 6 ans et demi !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/01/2024 à 14:05

Alain Minc, économiste et auteur du livre "Dictionnaire amoureux du pouvoir" aux éditions Plon-Grasset, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 janvier 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, les annonces d'Emmanuel Macron ce mardi soir, et la possible réélection de Donald Trump aux Etats-Unis.