France 24 • 11/01/2021 à 15:33

Sécheresses, stress hydrique, augmentation du nombre de bouches à nourrir... Partout sur le continent africain, les agriculteurs sont confrontés à de nouveaux défis, en particulier ceux liés aux effets du dérèglement climatique. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à trouver des solutions efficaces pour proposer des productions plus écologiques et durables afin d'assurer une meilleure alimentation.