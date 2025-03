information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/03/2025 à 14:05

Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de "Face au mur" aux éditions de l'Observatoire, était l'invitée de l'émission Ecorama du 3 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la perspective négative sur la note de la dette publique française par S&P et le durcissement fiscal pour les entreprises et les Français les plus riches.