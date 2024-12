information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 15:50

Rendez-vous avec l’artiste tchadien Afrotronix. Auteur, compositeur, guitariste, chanteur et DJ, il allie depuis une décennie le blues touareg à l’électro et à l’Afropop. Sa musique, qu’il a baptisée "Afrofuturiste", lui a permis de se produire en live dans le monde entier et d’être décoré de 18 récompenses, dont un prestigieux MTV music Award. Dans cet épisode, le chanteur Izra et le rappeur MC Solaar offrent les vidéos surprises.