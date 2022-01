Afghanistan : plusieurs femmes activistes ont disparu, la répression s'accentue

information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 17:42

Alors qu'occidentaux et Taliban se rencontrent en ce moment à Oslo pour discuter du sort du pays, les femmes sont de plus en plus réprimées en Afghanistan. Le régime se durcit malgré les promesses initiales, et plusieurs activistes afghanes ont disparu ces derniers jours, comme l'explique Catherine Norris-Trent, grand reporter à France 24.