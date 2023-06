À Taïwan, les réfugiés politiques de Hong Kong poursuivent leur combat pour la liberté

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 12:14

Aucun manifestant ne sera dans les rues de Hong Kong, dimanche, pour les 34 ans de la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen à Pékin du 4 juin. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en juin 2020, les citoyens hongkongais risquent des peines de prison dès lors qu’ils exercent leurs droits à la liberté d’expression, d’association ou de réunion pacifique. Nombre d'entre eux se sont réfugiés dans la démocratie la plus proche, Taïwan. Un exil souvent forcé et difficile, mais qui leur permet de continuer à lutter pour les droits de leurs concitoyens. Reportage à Taipei de Lucie Barbazanges et Adrien Simorre.