À Mayotte, la colère des habitants face à l'immigration venant des Comores

France 24 • 22/03/2021 à 10:41

Au sommaire de ce nouveau numéro d'"Outre-Mer", la mobilisation de la population à Mayotte contre l'immigration clandestine ; le patient zéro du Covid-19 en Guyane ; les Antillais en colère contre une possible prescription du dossier concernant le chlordécone, un insecticide à forte toxicité utilisé massivement dans les plantations bananières de Guadeloupe et de Martinique entre 1972 et 1993 ; et en Polynésie, l'eau de mer du Pacifique utilisée comme source de climatisation dans les bâtiments publics, dont un hôpital. Nous partons également à la découverte d'une bande de sable en Martinique qui n'est accessible que quelques mois par an.