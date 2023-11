information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 16:04

Le groupe Toofan fait la fierté de l’Afrique. Il symbolise le dynamisme de toute une jeunesse, incarne la modernité d’une identité africaine, ancrée dans les cultures traditionnelles du continent. Toofan, qui vient de sortir un nouvel album baptisé "Stamina", est actuellement en tournée européenne et sera notamment, le 26 novembre, en concert aux Folies Bergères à Paris.Toofan. Ses membres Masta Just et Barabas sont les invités de "À l’Affiche Planète Afro".