À l'Affiche à Cannes : la flamme olympique sur le tapis rouge !

information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 21:07

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche à Cannes", Louise Dupont revient sur une journée placée sous le signe de l'Olympisme sur la Croisette. À l’approche des Jeux, la flamme olympique s’est invitée sur le tapis rouge, pour un beau mélange de sport et de culture. Le Festival a tenu à se mettre au diapason des JO avec la projection du documentaire "Olympiques – la France des jeux", qui revient sur plus d’un siècle de participation française aux JO grâce au témoignage de 27 championnes et champions olympiques et paralympiques, âgés de 20 à 100 ans.