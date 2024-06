information fournie par France 24 • 06/06/2024 à 12:39

L'histoire d'amour entre Harold Terens et Jeanne Swerlin est plus belle "que celle de Roméo et Juliette": l'ancien combattant américain et sa fiancée se marient en juin en France, en plein 80e anniversaire du Débarquement des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale.