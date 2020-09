France 24 • 23/09/2020 à 16:38

Ces derniers jours, la scène culturelle se mobilise pour soutenir le Liban, meurtri par l'explosion au port de Beyrouth et fragilisé par une crise économique et politique sans précédent. Parmi les initiatives, "24 h pour le Liban" organisé par l'Institut du monde arabe (IMA), à Paris, et France culture. Romain Pigenel, directeur de la communication de l'IMA, nous en dit plus.