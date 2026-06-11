ZOOM-Wall Street se prépare au décollage de SpaceX, en espérant que tout se passe sans accroc

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* Le Nasdaq et les sociétés de courtage testent leurs systèmes pour éviter un échec similaire à celui de l'introduction en bourse de Facebook, selon des sources

* L'introduction en bourse de SpaceX attribue davantage d'actions aux investisseurs particuliers

* Les acteurs du marché se préparent à une volatilité et à des échanges imprévisibles

par Anirban Sen, Suzanne McGee et Noel Randewich

Alors que SpaceX

SPCX.O se prépare en grande pompe à son entrée en bourse record de 75 milliards de dollars, les traders, courtiers et bourses de Wall Street travaillent sans relâche pour s'assurer que leurs systèmes de transactions sont capables de gérer cette introduction en bourse phare et d'éviter le chaos qui a entaché d'autres lancements très attendus. Le souvenir de l'entrée en bourse désastreuse de Facebook en 2012 pèse lourdement sur les esprits , celle-ci ayant été bouleversée par des problèmes techniques qui ont entraîné des heures d'incertitude quant à la bonne exécution des transactions, coûtant au final des centaines de millions de dollars aux teneurs de marché. Les sociétés financières se sont préparées pendant des semaines pour garantir le succès de l'entrée en bourse de SpaceX vendredi, en particulier en prévision d'autres introductions en bourse très attendues plus tard dans l'année, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI.

« C'est un événement historique », a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. « J'espère que les transactions se dérouleront bien par la suite, pour le bien du marché. Si une telle opération aboutit et que le cours s'effondre, cela jettera non seulement une ombre sur le marché en général, mais aussi sur les autres introductions en bourse qui sont prévues pour le reste de l'été. » Alors que les dirigeants de Wall Street organisent des événements spectaculaires pour leurs clients et décorent leurs halls d’entrée pour promouvoir le fabricant de fusées, les responsables des bourses, les teneurs de marché, les sociétés d’investissement et les courtiers se préoccupent davantage d’assurer un démarrage sans heurts des cotations. Signe que les courtiers ont la mémoire longue, un dirigeant d’une société de Wall Street travaillant sur l’introduction en bourse, qui a souhaité rester anonyme, a même évoqué les séquelles persistantes de l’entrée en bourse de Facebook.

Les dirigeants du Nasdaq ainsi que les principaux teneurs de marché tels que Citadel Securities et Jane Street ont mené de nombreuses simulations et tests de résistance ("stress tests") sur leurs systèmes, selon trois personnes directement au courant du dossier. Le Nasdaq a invité ses clients à des simulations d’introduction en bourse le week-end au cours du mois dernier, ont indiqué deux de ces sources. Le teneur de livre Morgan Stanley joue un rôle clé en tant qu'agent de stabilisation de l'introduction en bourse , la société de courtage chargée de l'ouverture du titre et de veiller à ce qu'il se négocie de manière ordonnée. Morgan Stanley n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les dirigeants de S&P Global, qui fournit la technologie facilitant les attributions aux investisseurs institutionnels et collabore avec les souscripteurs de SpaceX sur ces ordres, ont constamment testé leurs systèmes en raison de l'ampleur de l'opération. Darren Thomas, responsable des solutions d'entreprise chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que la société avait également eu recours à l'IA pour s'assurer que son code fonctionnait efficacement.

« Nous avons vraiment dû adapter l'infrastructure pour qu'elle puisse gérer des volumes bien plus importants », a déclaré M. Thomas. « Nous n'avons jamais rien vu de cette ampleur auparavant. »

TECHNOLOGIE DE TRANSACTIONS Les bourses ont modernisé leur infrastructure pour gérer des volumes plus importants depuis qu’une défaillance technique a perturbé l’introduction en bourse de Facebook, d’une valeur de 16 milliards de dollars. Le Nasdaq, où l’entreprise était cotée, a versé près de 42 millions de dollars en indemnités aux participants qui estimaient leurs pertes collectives à 500 millions de dollars . La bourse a également été condamnée à une amende de 10 millions de dollars par la Securities and Exchange Commission. La même année, BATS Global Markets a tenté de lancer son action sur sa propre plateforme de transactions, jusqu’à ce que d’énormes problèmes techniques obligent BATS à retirer complètement l’opération .

Le Nasdaq a réorganisé ses systèmes de transactions, mis à niveau sa technologie phare pour les introductions en bourse, Bookviewer, en prévision de l'introduction en bourse de SpaceX, et dispose d'une plateforme de transactions de secours en cas de défaillance de sa technologie principale.

Il est vrai que la bourse a déjà mené des tests d'introduction en bourse, notamment avant l'entrée en bourse du concepteur de puces Arm Holdings ARM.O en 2023. Le Nasdaq n'a pas souhaité faire de commentaires.

Citadel, Jane Street et d'autres sociétés de trading à haute fréquence ont effectué de multiples tests internes de leurs systèmes afin de se préparer au volume considérable d'ordres clients, ont indiqué les sources.

S&P a soumis son infrastructure à des tests de résistance ("stress tests") au cours des six dernières semaines, à travers une série de mises à niveau et de tests en conditions réelles visant à augmenter la capacité de 200 % et à accélérer les temps de réponse. La société n'a pas eu besoin de tester ses systèmes pour d'autres introductions en bourse récentes de grande envergure, mais l'ampleur sans précédent de celle de SpaceX justifiait de s'assurer que ses systèmes étaient à toute épreuve, ont déclaré des dirigeants de S&P.

SE PRÉPARER À L'IMPRÉVISIBILITÉ

Pour ajouter à l'incertitude, SpaceX a réservé un nombre inhabituellement élevé d'actions aux investisseurs particuliers — ce qui coïncide ironiquement avec une forte vague de ventes des actions des géants de la tech, alimentée par la crainte que la hausse alimentée par l'IA ne soit allée trop loin.

« Personne n’a jamais tenté une introduction en bourse de cette ampleur, et personne n’a jamais essayé d’en placer autant auprès des particuliers », a déclaré une personne proche de la transaction, qui a souhaité rester anonyme. Il a ajouté que la possibilité d’un « marché secondaire chaotique et volatil » pourrait susciter une certaine méfiance tant chez les institutions que chez les particuliers.

Lors d’une introduction en bourse classique, la bourse recueille les ordres d’achat et de vente avant l’ouverture des marchés, ce qui implique que les investisseurs annulent et passent sans cesse de nouveaux ordres à des prix différents pour évaluer le sentiment du marché. Les souscripteurs surveillent ces ordres et retardent le lancement jusqu’à ce qu’ils trouvent un prix d’ouverture équilibré où l’offre rencontre la demande.

Ce processus vise à éviter des fluctuations chaotiques des cours dès l’ouverture des marchés, mais même après la gestion prudente des souscripteurs, la première journée de cotation reste imprévisible. Des problèmes techniques ont notoriquement compromis ce processus lors de l’introduction en bourse de Facebook, provoquant un engorgement massif d’ordres non traités et des heures d’incertitude quant à l’exécution des transactions.

« Toutes les sociétés de gestion d'actifs du pays parlent de SpaceX et envisagent d'y investir », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. « Nous savons tous que la séance de vendredi va être folle. »