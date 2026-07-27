Nvidia investit 5 milliards de dollars dans la start-up de l'ancien chercheur d'OpenAI

Nvidia va investir 5 milliards de dollars dans Safe Superintelligence (SSI), la start-up d'intelligence artificielle cofondée par Ilya Sutskever, ancien directeur scientifique d'OpenAI. Les deux entreprises ont officialisé un partenariat stratégique sans en préciser les modalités financières.

Selon le communiqué commun, ce financement permettra à SSI de renforcer ses capacités de calcul afin d'accélérer le développement de ses technologies. L'accord prévoit également que la jeune entreprise bénéficiera d'un accès aux derniers systèmes matériels Vera Rubin de Nvidia, conçus pour répondre aux besoins croissants en puissance de calcul des modèles d'intelligence artificielle.

D'après des sources de Reuters, ce partenariat stratégique a été conclu en seulement quelques semaines. Il illustre la volonté de Nvidia de soutenir les principaux acteurs émergents de l'IA, tout en renforçant l'adoption de ses technologies matérielles auprès des entreprises développant les modèles les plus avancés.