Zone euro-La confiance des consommateurs s'améliore plus que prévu en juillet

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée plus que prévu depuis le début du mois de juillet, montrent jeudi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice est ressorti à -15,9 ce mois-ci contre -17,6 (révisé) en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur -17,0.

(Rédigé par Diana Mandia)