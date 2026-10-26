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Zelensky affirme que les États-Unis ont pleinement repris leurs alertes concernant des frappes balistiques
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 00:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de citations dans les paragraphes 4 et 5)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les alertes américaines concernant des frappes imminentes de missiles balistiques russes, essentielles pour les défenses aériennes de l'Ukraine, avaient été entièrement rétablies après les problèmes récents.

S'adressant à la chaîne de télévision ukrainienne TSN, il a indiqué que le service Internet par satellite Starshield de SpaceX SPCX.O fonctionnait à des vitesses pouvant atteindre 420 kilomètres à l'heure depuis tôt samedi matin, après avoir été ralenti plus tôt en octobre en raison des pressions diplomatiques exercées par Washington sur Kyiv.

Zelensky a indiqué avoir abordé ces deux questions lors d’une rencontre avec l’envoyé spécial américain Steve Witkoff à Oslo, présentant ces changements comme le résultat de cette rencontre.

Les États-Unis ont fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle suspende ses frappes contre les raffineries de pétrole russes, arguant que celles-ci contribuaient à la hausse des prix de l’énergie, une question sensible pour l’administration Trump dans le contexte de sa guerre contre l’Iran et des élections de mi-mandat américaines prévues le mois prochain.

Zelensky a déclaré que, pour que Kyiv mette fin à ces frappes, Moscou devait cesser de s’en prendre aux infrastructures électriques ukrainiennes, ou bien que les États-Unis devaient autoriser l’utilisation du système Starshield au-dessus du territoire russe afin de détecter les sites de lancement de ses missiles balistiques, ou encore fournir à l’Ukraine des missiles Patriot.

Évoquant les prochaines discussions techniques entre Kyiv, Moscou et Washington prévues en novembre, Zelensky a déclaré que l’Ukraine ne négocierait pas de restrictions concernant ses forces armées, ni une neutralité imposée après la guerre. Kyiv cherche depuis longtemps à adhérer à l’OTAN, malgré les réticences de certains membres.

Zelensky a également réitéré son appel en faveur d’une rencontre trilatérale, sous l’égide des États-Unis, entre lui-même et Vladimir Poutine.

Le dirigeant ukrainien soutient depuis longtemps que Poutine est la seule personne en Russie capable de prendre des décisions majeures pour mettre fin à la guerre ou de discuter de manière constructive des questions fondamentales, telles que le sort des près de 20 % du territoire ukrainien occupés par la Russie.

"La question des territoires est une ligne rouge qui ne peut être abordée qu’au niveau des dirigeants", a déclaré Zelensky.

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