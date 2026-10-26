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Prises de profits sur Sodexo, Jefferies relève sa cible
information fournie par AOF 26/10/2026 à 15:03

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(Zonebourse.com) - Sodexo recule à la Bourse de Paris (-1,08%, à 59,30 euros). L'action du spécialiste des services de restauration et de "facility management" est principalement victime de prises de bénéfices après une envolée de 6,29% vendredi.

Dans une note, Jefferies revient sur les résultats annuels du groupe dévoilés il y a quelques jours. La banque d'investissement américaine indique que les comptes ont montré des signes tangibles des bénéfices découlant des changements profonds engagés depuis la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général depuis le 10 novembre 2025.

Pour les analystes, les investissements déployés devraient permettre de favoriser une accélération durable du chiffre d'affaires ainsi qu'un profil de rentabilité renforcé, soutenant une revalorisation.

La conjonction d'une dynamique commerciale en amélioration, d'une solide discipline d'exécution et d'objectifs prudents devrait contribuer à maintenir une configuration attrayante pour le titre.

Jefferies a relevé son objectif de cours de 65 à 69 euros sur l'action Sodexo, tout en gardant une recommandation à l'achat, grâce à des résultats meilleurs que prévu sur l'exercice décalé 2026 clos le 31 août, une croissance organique attendue plus élevée en 2027, une marge d'Ebit ajusté accrue et un effet de change favorable.

Les analystes se demandent de quoi a besoin le titre pour progresser et répondent en indiquant que la poursuite du déploiement du cadre stratégique, avec une exécution renforcée et un engagement commercial renouvelé pourrait permettre une amélioration de la trajectoire du chiffre d'affaires au cours des prochains trimestres, tout en posant les jalons d'un meilleur profil de rentabilité à moyen terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 15:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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