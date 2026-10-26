information fournie par Boursorama avec AFP • 26/10/2026 à 15:03

Meta va lever 35 milliards de dollars en actions pour financer son IA

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Meta prévoit de lever 35 milliards de dollars grâce à une augmentation de capital pour financer le développement de son intelligence artificielle (IA), selon plusieurs documents publiés lundi par l'autorité américaine des marchés, la SEC.

En outre la maison mère de Facebook annonce vouloir lancer, à une date non encore déterminée, un programme supplémentaire d'émission d'actions, d'un montant maximum de 60 milliards de dollars.

Il s'agit de la première augmentation de capital du groupe de Menlo Park (Californie) depuis son introduction en Bourse, en mai 2012.

Les fabricants de puces Nvidia, AMD et Broadcom "ont fait part de leur intérêt" pour l'acquisition d'une partie des nouvelles actions, jusqu'à cinq milliards de dollars au total, selon l'un des documents.

Lors de la présentation de ses résultats, mercredi, Meta avait prévenu qu'il comptait lever des "centaines de milliards de dollars sur plusieurs années" pour développer son IA, en commençant dès cet automne.

Les géants de la tech comme Meta, Alphabet (Google), Microsoft ou Amazon ont longtemps réussi à générer suffisamment de trésorerie pour investir dans l'IA sans avoir à émettre d'actions ou emprunter.

Mais les sommes engagées dans cette course effrénée ont fini par atteindre des niveaux qui nécessitaient d'en passer par des ressources extérieures.

Meta a déjà levé plusieurs dizaines de milliards de dollars sous forme d'obligations.

Le groupe estime ses dépenses d'investissement, essentiellement consacrées à des centres de données, poumon de l'IA, entre 135 et 145 milliards de dollars pour le seule exercice 2026.