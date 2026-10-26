information fournie par Boursorama avec AFP • 26/10/2026 à 15:04

Le géant suédois des ferries Stena veut racheter le norvégien Color Line

( AFP / BEN STANSALL )

Le géant suédois des ferries Stena Line va racheter le norvégien Color Line pour donner naissance à un groupe exploitant 45 navires, ont annoncé les deux compagnies familiales lundi.

Les termes de la transaction ont été tenus confidentiels.

"La transaction réunira deux compagnies maritimes dont les activités sont complémentaires dans le transport européen de passagers et de marchandises, et créera de la valeur ainsi que des avantages pour les clients des deux sociétés", peut-on lire dans un communiqué conjoint.

Stena Line, filiale du groupe industriel familial Stena, est l'un des leaders européens du transport par ferry avec une flotte de 40 navires réalisant 19 liaisons en Europe du Nord et en Méditerranée.

De son côté, Color Line, également compagnie familiale, exploite cinq navires sur quatre routes internationales entre la Norvège, l'Allemagne, le Danemark et la Suède.

Selon le projet de rachat, le groupe resterait autonome avec sa propre marque, sa propre direction et ses propres navires sous pavillon norvégien.

Sujette au feu vert des autorités de la concurrence, l'opération devrait, selon les deux compagnies, être bouclée à la fin du premier trimestre ou au cours du deuxième trimestre 2027.