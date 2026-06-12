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Wizz Air propulsé par le repli des cours du pétrole, les analystes attentifs
information fournie par AOF 12/06/2026 à 11:50

(Zonebourse.com) - Le titre progresse de 10% ce matin à Londres, un décollage lié au fort repli des cours du pétrole sur les marchés avec un Brent à 86,5 USD, soit -3%. La compagnie est en effet en première ligne pour profiter de cette baisse, d'autant qu'elle faisait partie des transporteurs européens qui disposaient de la couverture carburant la plus faible, avec seulement 55% couverts au prix de 683 USD/tonne, jusqu'en mars 2027. Hier, la compagnie a aussi publié des résultats supérieurs aux attentes, qui ont permis au titre de conclure la séance sur un gain de 6%. Ce matin, Bernstein garde néanmoins la tête froide et confirme son conseil "performance de marché" et abaisse même son objectif de cours sur le titre, de 13 à 12 GBP. UBS se montre plus enthousiaste et confirme sa note d'achat.

Bernstein estime la stratégie de croissance de la compagnie hongroise comme "particulièrement offensive" en maintenant une forte augmentation de ses capacités, y compris durant la saison hivernale, alors que la plupart des transporteurs réduiraient leur offre face à la hausse des coûts du carburant. Cette approche vise à gagner des parts de marché aux dépens des acteurs les plus fragiles, mais pourrait peser sur les revenus unitaires et la rentabilité à court terme, juge le broker.

Bernstein estime toutefois que la hausse récente des prix du carburant remet en cause une partie du scénario de redressement du groupe et anticipe désormais une perte nette d'environ 500 MEUR en 2027. De plus, la hausse du kérosène pourrait aussi ralentir plus fortement qu'espéré le processus de désendettement de Wizz Air.

Le bureau d'études rappelle néanmoins que plusieurs éléments favorables demeurent en place, notamment la réduction progressive des immobilisations liées aux moteurs GTF, la fermeture de la coentreprise d'Abu Dhabi et le réaménagement du carnet de commandes Airbus, qui doit limiter les besoins d'investissement. Wizz Air dispose aussi d'atouts structurels grâce à sa flotte d'A321neo et à son positionnement sur les marchés d'Europe centrale et orientale.

Pour Bernstein, l'évolution des prix du carburant et l'exécution de la stratégie de croissance seront maintenant déterminantes.

De son côté, UBS confirme son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 14,30 GBP. Le broker juge que les résultats annuels publiés hier ne comportaient pas de surprise majeure, mais qu'ils ont mis en évidence plusieurs signes d'amélioration opérationnelle et financière.

D'après le bureau d'études, l'un des principaux points positifs concerne le bilan avec une trésorerie qui a atteint 2,1 MdsEUR contre 1,7 MdEUR un an plus tôt, tandis que le ratio de dette nette sur EBITDA recule à 3,7x contre 4,4x précédemment. UBS voit dans cette évolution un signal de renforcement de la situation financière du transporteur.

La note met également l'accent sur l'amélioration progressive de la situation liée aux moteurs Pratt & Whitney GTF. Le nombre d'appareils immobilisés est tombé à 24 actuellement contre 30 à la clôture de l'exercice et 37 un an auparavant. Surtout, Wizz Air anticipe désormais 15 à 20 appareils immobilisés fin 2027, une perspective que UBS juge meilleure que les indications précédentes, avec un retour attendu à zéro appareil immobilisé à la fin de l'année civile 2027.

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