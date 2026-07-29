Nexans relève ses perspectives 2026, CA +5% au S1

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Nexans a ‌relevé mercredi ses perspectives 2026 d'Ebitda ajusté ​et de flux de trésorerie disponible, tout en publiant une hausse de 5% de son ​chiffre d'affaires semestriel, le groupe citant la croissance organique ​des activités d’Électrification et les ⁠effets de sa stratégie de croissance.

Le ‌spécialiste des câbles industriels s'attend désormais à enregistrer un Ebitda ajusté annuel compris ​entre 770 ‌et 840 millions d’euros, contre 730 ⁠à 810 millions précédemment, tandis que le flux de trésorerie disponible est anticipé entre ⁠235 et ‌325 millions d’euros, contre 210 à ⁠310 millions auparavant.

"Nous avons poursuivi l’optimisation et ‌la mutualisation de notre empreinte ⁠industrielle, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle pour répondre ⁠aux besoins ‌croissants de nos clients sur nos marchés finaux, ​notamment dans les ‌data centers", a déclaré dans un communiqué Julien Hueber, Directeur ​général de Nexans.

Le chiffre d'affaires standard de Nexans pour les six premiers ⁠mois de l'année est ressorti à 3,25 milliards d'euros, tandis que l'Ebidta ajusta affiché une hausse de 4,3% sur un an à 387,7 millions d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)