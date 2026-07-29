Nexans relève ses perspectives annuelles

A l'occasion de sa publication semestrielle, Nexans annonce relever ses perspectives pour 2026, anticipant désormais un EBITDA ajusté de 770 MEUR à 840 MEUR (et non plus de 730 MEUR à 810 MEUR) et un free cash-flow de 235 MEUR à 325 MEUR (au lieu de 210 MEUR à 310 MEUR).

Il publie un résultat net des activités poursuivies de 122,8 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 143,3 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en hausse de 4,3% à 387,7 MEUR, soit une marge de 11,9% du chiffre d'affaires standard, contre 12,0% au 1er semestre 2025.

Le chiffre d'affaires standard du fabricant de câbles s'est établi à 3 248,6 MEUR (pour un chiffre d'affaires courant de 4 736 MEUR), en hausse de 5,0%, dont 1,5% de croissance organique et 3,8% provenant de la contribution des acquisitions.

Sur les seules activités d'électrification, l'EBITDA ajusté a augmenté de 5,2% sur un an, soit une marge de 13,2% du chiffre d'affaires standard, toujours pénalisée par un effet de mix défavorable, contre 13,7% du chiffre d'affaires standard au 1er semestre 2025.

Les activités d'électrification ont enregistré une croissance organique de 4,5% au 1er semestre 2026, une "performance solide qui a été portée principalement par la dynamique des tendances de PWR-Connect, et PWR-Grid qui est resté sur sa trajectoire", selon le groupe.