Sopra Steria relève son objectif annuel de croissance du CA

Sopra Steria SOPR.PA a relevé mercredi son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires, le groupe de conseils informatiques citant son positionnement sur les marchés à fort potentiel et liés à la souveraineté numérique, ainsi que la dynamique de croissance du premier trimestre.

L'entreprise française de services du numérique vise désormais un taux de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre 2% et 2,5%, contre une fourchette précédente de 1% à 2%, dont un impact dilutif non récurrent d’environ deux points lié à l’arrêt du programme SFT, selon un communiqué.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 4,1% à 2,96 milliards d'euros, pour une croissance organique semestrielle de 3%.

Sopra Steria a par ailleurs confirmé ses autres objectifs financiers pour l'année.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)