Whitbread bien orienté après des résultats semestriels un peu meilleurs que prévu

Whitbread gagne 2,4% à 2 580 GBX à Londres, à la suite de la publication par la chaîne d'hôtellerie-restauration de ses résultats au titre de son 1er semestre 2026-2027, marqué notamment par un bénéfice par action (BPA) ajusté en repli de 6% à 125,1 GBX, mais supérieur de 2% à l'estimation moyenne du marché.

Le groupe britannique, qui détient notamment l'enseigne Premier Inn, a vu son bénéfice avant impôt (PBT) ajusté se contracter de 9% à 287 MGBP, un niveau toutefois supérieur de 4% au consensus, selon Jefferies, qui souligne la bonne performance du revenu par chambre disponible (RevPAR) au Royaume-Uni et les économies de coûts réalisées.

A 1 572 MGBP, le chiffre d'affaires semestriel de Whitbread a augmenté de 2% en comparaison annuelle et est ressorti conforme aux anticipations des analystes, avec un RevPAR au Royaume-Uni en croissance de 2%, marquant ainsi une accélération par rapport à la progression de 1,8% observée sur le seul 1er trimestre.

"L'activité récente témoigne d'une dynamique particulièrement solide au Royaume-Uni, avec des performances actuellement supérieures aux prévisions du consensus pour le 3e trimestre", met aussi en avant Jefferies, qui maintient sa recommandation "conserver" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 2 250 GBX.

Alors que la direction de Whitbread a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice en cours, la banque d'affaires américaine indique anticiper un relèvement des prévisions du consensus vers le haut de la fourchette actuelle des estimations, soit une révision à la hausse comprise entre 1% et 6% environ.