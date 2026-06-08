WestJet prévoit de mettre en service son premier Boeing 737 MAX 10 au début de l'année 2027

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La compagnie aérienne canadienne WestJet prévoit de mettre en service son premier Boeing 737 MAX 10 au cours du premier trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités de régulation aériennes américaines et canadiennes, a déclaré lundi son directeur général, Alexis von Hoensbroech. « Boeing et la FAA nous font part de leur grande confiance quant à l'avancement du processus de certification », a-t-il déclaré lors d'une interview en marge d'un sommet des compagnies aériennes au Brésil. Basée à Calgary, WestJet est l'une des premières compagnies aériennes à prendre livraison de la version plus grande du 737 MAX 10 de Boeing.