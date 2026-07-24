 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inde: pas d'avancée dans les discussions entre gouvernement et étudiants en colère
information fournie par AFP 24/07/2026 à 17:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La police indienne monte la garde à New Delhi, le 23 juillet 2026, alors qu’une manifestation se poursuit pour réclamer la démission du ministre indien de l’Éducation et protester contre les fraudes aux examens ( AFP / Arun SANKAR )

La police indienne monte la garde à New Delhi, le 23 juillet 2026, alors qu’une manifestation se poursuit pour réclamer la démission du ministre indien de l’Éducation et protester contre les fraudes aux examens ( AFP / Arun SANKAR )

Les discussions qui ont réuni vendredi le gouvernement indien et les étudiants exigeant la démission du ministre de l'Education, pour cause de fraudes répétées aux examens, n'ont pas permis de sortir de la crise.

Au cinquième jour de la contestation qui agite le pays, ministres et représentants du "parti du peuple des cafards" (CJP), qui fédère la mobilisation, se sont quittés au terme de deux heures d'échanges et se sont donné rendez-vous samedi pour reprendre les discussions.

"Nous avons clairement répété que seule la démission ou le renvoi (du ministre) Dharmendra Pradhan étaient acceptables", a déclaré un porte-parole du CJP, Ashutosh Ranka. "La colère et le ressentiment des jeunes sont largement partagés".

"Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère cordiale", a pour sa part indiqué le ministre de la Santé, J.P. Nadda. "Nous avons entendu leurs revendications (...) nous leur avons dit que nous nous reverrions demain (samedi)".

Des milliers de jeunes réunis sous la bannière du CJP, un mouvement en ligne créé en mai, occupent depuis lundi une place du centre de la capitale New Delhi. Ils dénoncent les fraudes qui entachent les examens universitaires et exigent la démission du ministre de l'Education.

Le Premier ministre Narendra Modi est confronté, avec la mobilisation des "cafards", à sa plus sérieuse crise politique depuis son élection à un troisième quinquennat à la tête du pays en 2024.

"Continuer"

Un conseil des ministres s'est réuni vendredi pour examiner un projet de loi visant à "la mise en place de procédures judiciaires accélérées et des sanctions sévères" pour les tricheurs, selon M. Modi.

"Nous ferons tout ce qui est possible pour que ce projet de loi soit présenté et adopté par le Parlement le plus vite possible", a-t-il poursuivi.

Le gouvernement n'a fait aucune communication à l'issue de sa réunion.

"Pourquoi leur a-t-il fallu aussi longtemps pour faire ces annonces ?", a réagi auprès de l'AFP une protestataire de Delhi, Sushmita, 20 ans.

"Je crois qu'il va falloir continuer", a pour sa part anticipé Dhruv, 23 ans, un autre étudiant de la capitale. "Si on s'arrête, nous n'avons aucune garantie que le ministre sera bien renvoyé".

Des manifestations de soutien se sont déroulées vendredi dans plusieurs villes du pays, dont Bombay (ouest) et Calcutta (nord-est), où de brefs affrontements ont opposé les manifestants, selon un journaliste de l'AFP.

Un partisan du "parti du peuple des cafards" (CJP) scande des slogans à New Delhi, le 23 juillet 2026, lors de la poursuite de la manifestation réclamant la démission du ministre indien de l’Éducation ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Un partisan du "parti du peuple des cafards" (CJP) scande des slogans à New Delhi, le 23 juillet 2026, lors de la poursuite de la manifestation réclamant la démission du ministre indien de l’Éducation ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le gouvernement fait l'objet de vives critiques après la répression brutale par les forces de l'ordre de la manifestation des étudiants et des jeunes organisée lundi dans la capitale en direction du Parlement.

Les violences ont fait 180 blessés selon la police, "plusieurs centaines" selon les protestataires.

L'opposition parlementaire a apporté son soutien aux manifestants. Son chef de file Rahul Gandhi, du parti du Congrès, a demandé à plusieurs reprises la démission de Narendra Modi.

Suicides

Soutien de la fronde étudiante, Sonam Wangchuk, 59 ans, une figure de la société civile indienne, a annoncé jeudi soir qu'il mettait officiellement un terme à sa grève de la faim, entamée le 28 juin, après avoir obtenu des "garanties" du gouvernement.

"Ils nous ont assuré par écrit qu'aucune poursuite ne serait entreprise (...) contre les étudiants et les jeunes qui manifestent pacifiquement", a-t-il écrit après une visite de ministres à l'hôpital où il avait été conduit de force par la police samedi dernier.

"Ils nous ont aussi promis un débat ouvert au Parlement sur une meilleure organisation de l'éducation et du système d'examens", a ajouté le militant.

La colère des étudiants est née de l'annulation en mai d'un examen national d'accès aux études de médecine passé par plus de 2 millions de candidats, dont les sujets avaient fuité. Selon les médias locaux, cette décision est à l'origine du suicide d'une vingtaine de candidats.

Le mouvement des "cafards" en est devenu l'emblème. Il a été créé en mai sur les réseaux sociaux par un étudiant indien, en réaction aux propos du président de la Cour suprême qualifiant les jeunes chômeurs de "parasites".

Au fil des semaines, le CJP s'est fait le porte-parole de l'inquiétude des jeunes, qui peinent à trouver un emploi malgré la forte croissance économique du pays, et des critiques de la dérive autoritaire de M. Modi.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 24 juillet 14:23

    Jean Noël Barrot. " Il faut mettre les réseaux au pas " .. Macron a d ailleurs créé 5 bidules. 5 officines dont j ai oublié le nom. ... des bidules qui pourraient faire un ministère de la vérité

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank