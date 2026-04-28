Welltower relève ses prévisions annuelles de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) grâce à la forte demande en matière de logements pour seniors

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier spécialisée dans le secteur de la santé Welltower WELL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions concernant son flux de trésorerie d'exploitation annuel (FFO), misant sur une forte demande pour ses établissements de vie assistée et ses résidences pour seniors .

Voici quelques détails:

* La société prévoit pour 2026 un FFO normalisé, un indicateur de performance clé pour les REIT, compris entre 6,21 et 6,35 dollars par action, soit un niveau supérieur à la projection précédente de 6,09 à 6,25 dollars par action.

* La société immobilière détient des résidences pour seniors, des centres médicaux ambulatoires et des établissements de soins de santé destinés principalement aux personnes âgées. Elle est présente aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

* Son FFO normalisé a augmenté de 23% en glissement annuel pour atteindre 1,47 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, soit un peu plus que les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,4 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le vieillissement de la population américaine et l'augmentation des besoins en soins de santé ont entraîné une hausse de la demande pour les résidences pour seniors.

* La société basée dans l'Ohio a enregistré un bénéfice net de 1,02 dollar par action au cours du trimestre, contre des estimations de 76 cents par action.