Webull s'effondre après un rapport d'une commission de la Chambre des représentants américaine signalant ses liens avec la Chine

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(Modification de la source, mise à jour des cours boursiers, ajout d'une citation du président du comité)

par Niket Nishant

L'action de Webull BULL.O a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois après qu'une commission du Congrès américain a déclaré que la plateforme de trading en ligne était "structurellement liée" au gouvernement chinois , ce qui a suscité une vive réaction de la part de l'entreprise.

La commission spéciale bipartisane de la Chambre des représentants sur la Chine a indiqué dans un rapport publié mercredi qu’elle avait constaté "un fossé profond" entre le discours public de l’entreprise et son contrôle effectif, ce qui a fait plonger l’action Webull de 19,1 %.

Ces conclusions soulignent la surveillance croissante exercée sur les liens entre la Chine et les entreprises opérant dans des secteurs clés de l’économie américaine, notamment les services financiers.

"Webull a tout mis en œuvre pour coopérer avec la commission, mais n’a reçu aucune nouvelle de sa part pendant plus de 20 mois avant la publication de ce rapport," a déclaré un porte-parole de l’entreprise .

"Il est profondément décevant que la commission spéciale ait publié un rapport contenant des inexactitudes importantes et des conclusions non étayées sans jamais avoir demandé d’éclaircissements à Webull," a ajouté le porte-parole, soulignant que la société stocke les données de ses clients américains aux États-Unis.

C'est CNBC qui a été la première à révéler les détails du rapport de la commission parlementaire plus tôt dans la journée de mercredi.

"En recourant à des fournisseurs de technologies situés en Chine continentale et en s'appuyant sur une structure actionnariale opaque liée à la Chine, Webull expose ses données à notre principal adversaire. Les investisseurs devraient tenir compte de ces informations lorsqu'ils choisissent leurs partenaires commerciaux," a déclaré John Moolenaar, qui préside la commission aux côtés de Ro Khanna.

Les analystes de la Banque Scotia ont indiqué que la question à court terme était de savoir si ces conclusions inciteraient les agences exécutives ou les régulateurs financiers à lancer ou à élargir leurs propres enquêtes.

"Pour l’instant, le rapport pèsera davantage sur la valorisation que sur les résultats financiers réels,"a indiqué la société de courtage.

DES RELATIONS TENDUES

Bien que les États-Unis et la Chine soient dans une trêve tarifaire depuis environ un an, les tensions persistent. La semaine dernière, le député démocrate Ro Khanna a averti que Pékin pourrait voler les paramètres d’un modèle d’IA développés par OpenAI, Anthropic et d’autres grandes entreprises américaines, effaçant ainsi l’avance des États-Unis sur la Chine.

"Je tiens à souligner que le protectionnisme ne rend pas les États-Unis plus compétitifs. La Chine s’oppose fermement à ce que les États-Unis étendent à outrance le concept de sécurité nationale," a déclaré un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

Le président chinois Xi Jinping a également décrit la relation entre les deux superpuissances à travers le "piège de Thucydide," une théorie selon laquelle la concurrence entre une puissance montante et une puissance établie tend à conduire à la guerre.

Le somptueux sommet de trois jours organisé le mois dernier par le président américain Donald Trump en l’honneur du président Xi n’a débouché sur aucune avancée concernant des questions épineuses telles que l’intelligence artificielle, le commerce, Taïwan et la guerre avec l’Iran.

"Les implications réglementaires et opérationnelles potentielles de ces conclusions créent un niveau d’incertitude que nous ne pouvons raisonnablement pas intégrer dans nos estimations," a déclaré Brian Vieten, analyste chez Siebert Financial, tout en suspendant sa recommandation d’achat et son objectif de cours sur l’action Webull.