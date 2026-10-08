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EDF et Renault s'allient pour faire des voitures électriques des batteries de stockage
information fournie par Boursorama avec AFP 08/10/2026 à 17:55

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( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

EDF et Renault vont commercialiser une offre de recharge pour les véhicules électriques, permettant d’utiliser une partie de l’électricité stockée dans leur batterie pour la restituer au réseau électrique moyennant compensation pour son propriétaire.

Cette technologie appelée V2G (Vehicle to Grid) sera disponible à partir de l'été 2027, annoncent les deux groupes jeudi.

Il s'agit d'une recharge bidirectionnelle qui permet de charger les véhicules électriques mais aussi d'en soutirer l'électricité pour répondre aux besoins du réseau.

Le propriétaire se voit alors racheter l'électricité stockée dans son véhicule.

"La voiture devient plus qu’un moyen de transport : elle peut aussi servir à restituer de l’électricité utilisable pour d’autres usages", indiquent les deux groupes.

"Pour son propriétaire, cela se traduit par des économies et une meilleure valorisation de l’énergie stockée dans la batterie, sans impact sur son utilisation quotidienne du véhicule", précisent-ils.

Déjà en cours de déploiement dans certaines régions ou pays, comme en Californie et en Suède, la technologie V2G permet de recharger sa voiture électrique lorsque la production d'électricité est abondante, notamment en journée grâce au solaire, et de la réinjecter via la même borne lors des pics de consommation, comme en début de soirée.

Son mérite est d'aider à équilibrer le système électrique, qui doit en permanence faire coïncider production et consommation.

Chaque véhicule électrique joue ainsi le rôle de petite batterie de stockage qui s'additionnent les unes aux autres.

"À la clé pour les clients : davantage de simplicité et des économies sur la facture d’électricité", indiquent les deux groupes.

"Cette technologie apporte de la flexibilité au réseau d’électricité et réduit le coût de recharge du véhicule, pour une valeur représentant jusqu’à 10.000 kms par an", selon le type de véhicule, sa consommation et du temps de branchement à domicile, assurent-ils.

Mais seuls certains modèles de véhicules électriques sont compatibles avec cette technologie.

EDF et Renault vont proposer dans le réseau de distribution des marques Renault, Alpine et Dacia une offre globale d’installation de bornes pour les particuliers, exploitée par IZI by EDF, avec service de pilotage de la recharge.

Les deux groupes ont "pour ambition de rendre la mobilité électrique plus simple et plus économique au quotidien" et contribueront "grâce au pilotage intelligent et bidirectionnel de la recharge, à faciliter l'adoption du véhicule électrique en France, à améliorer le pouvoir d'achat des Français et à renforcer la souveraineté énergétique", assurent Renault Group et EDF.

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