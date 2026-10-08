L'OMC relève ses prévisions de croissance du commerce mondial de marchandises dopé par l'IA

L'OMC relève ses prévisions de croissance du commerce mondial de marchandises dopé par l'IA ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le commerce mondial de marchandises progresse plus que prévu, porté par les investissements dans l'IA et l'adaptation des chaînes d'approvisionnement au conflit au Moyen-Orient, conduisant l'OMC à relever jeudi ses prévisions de croissance.

"Nous avons été surpris par l'ampleur de l'essor des investissements dans l'IA" et "nous avons également été surpris par le fait que le conflit au Moyen-Orient ne diminue pas le commerce autant que nous le pensions", a déclaré le chef économiste de l'Organisation mondiale du commerce, Robert Staiger, en conférence de presse.

Les économistes de l'OMC tablent désormais sur une hausse de 3,9 % du volume du commerce mondial de marchandises en 2026 (contre 1,9 % anticipé en mars) puis de 4,1 % (contre 2,6 % anticipé en mars) en 2027.

Le PIB mondial devrait, lui, progresser de 2,6 % cette année et de 2,9 % l'an prochain.

"Ces chiffres témoignent de la résilience du commerce", a relevé la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo Iweala, citée dans un communiqué.

"Lorsque des perturbations surviennent, une économie mondiale intégrée et un système commercial fondé sur des règles offrent aux économies la souplesse nécessaire pour continuer à approvisionner les entreprises et les ménages en produits essentiels", a-t-elle ajouté.

Selon l'OMC, les chaînes d'approvisionnement ont su s'adapter aux perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient sur les marchés de l'énergie, des engrais et du transport. Parallèlement, les investissements importants dans l'intelligence artificielle (IA) ont donné "une forte impulsion" au commerce des marchandises.

Ce dernier a progressé de 3,5 % au premier semestre 2026, dépassant les attentes de l'OMC.

L'organisation souligne notamment que les exportations mondiales de pétrole brut n'ont reculé que d'environ 6 % et celles de GNL (gaz naturel liquéfié) de 1 % et que le trafic mondial de conteneurs a même, lui, augmenté de 3,9 % sur les sept premiers mois de 2026.

Intelligence artificielle

"La forte demande liée aux investissements dans l'IA a plus que compensé les effets négatifs du conflit au Moyen-Orient", indique également l'OMC.

Les échanges de semi-conducteurs, de serveurs et d'autres biens indispensables à l'IA ont bondi de 67 % sur un an au premier semestre 2026, représentant à eux seuls 47 % de la croissance du commerce mondial de marchandises, accélérant ainsi une progression déjà soutenue en 2024 et 2025, selon l'OMC.

Les dépenses mondiales consacrées aux infrastructures d'IA devraient augmenter d'au moins 30 % en 2026 et les prévisions actuelles du marché indiquent que les dépenses d'investissement dans ce secteur continueront de progresser de 10 à 20 % supplémentaires en 2027, ajoute l'OMC.

La résilience du commerce n'a toutefois pas été uniforme selon l'OMC, sa croissance ayant été largement tirée par l'Asie, et tous les pays ne sont pas en mesure de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par l'IA.

En 2026, l'Asie devrait enregistrer la plus forte croissance de ses exportations de marchandises (+9,9 %), devant l'Amérique du Nord (+5,7 %), l'Afrique (+5,7 %) et l'Amérique du Sud (+ 3,4%). Les exportations devraient rester faibles en Europe (-0,1 %) et fortement reculer au Moyen-Orient (-17,2 %).

"Bien que le système se soit révélé résilient, cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit robuste", a averti la directrice adjointe de l'OMC, Johanna Hill.

Et "tout ralentissement des investissements dans l'IA pourrait entraîner un ralentissement du commerce", a insisté M. Staiger, même les économistes de l'OMC estiment qu'ils devraient rester un moteur majeur des échanges l'an prochain.

Ils ont en revanche revu à la baisse les prévisions pour le commerce des services. Sa croissance devrait malgré tout rester positive même si les perspectives se sont dégradées sous l'effet du conflit au Moyen-Orient sur les transports et les voyages internationaux.

Le volume du commerce des services devrait progresser de 3,3 % en 2026 (contre 4,8 % anticipé en mars), avant d'accélérer à 6,4 % l'an prochain (contre 5,1 % anticipé en mars), selon l'OMC.

Ce secteur a progressé de 14 % sur un an au premier trimestre 2026, puis de 10 % au deuxième, marqué par les perturbations du conflit au Moyen-Orient dans les transports et les voyages.