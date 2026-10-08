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Les Bourses européennes terminent en repli
information fournie par AFP 08/10/2026 à 17:47

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en baisse jeudi, pénalisées par une nouvelle flambée du pétrole qui ravive la peur d'une inflation durable et de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

La Bourse de Francfort a nettement reculé, de 1,18%, Paris a cédé 0,51% et Londres 0,16%.

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