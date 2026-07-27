Want Want China recule en raison de perspectives de résultats moroses ; Citi abaisse son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - ** L'action de Want Want China Holdings
0151.HK recule de 3,8 % lors de cette deuxième séance de baisse, à 3,31 HK$, son plus bas niveau depuis le 15 juillet
** Le fabricant chinois de crackers au riz et de boissons s'attend à ce que son bénéfice net pour le trimestre clos en juin recule de 38 % en glissement annuel, que son chiffre d'affaires baisse de 6 % en glissement annuel et que ses résultats pour le semestre se terminant en septembre 2026 soient “affectés négativement”
** Citi, qui maintient sa recommandation “Achat” sur le titre, abaisse son objectif de cours de 4,3 HK$ à 4,1 HK$, estimant que l’avertissement sur les résultats du 1er trimestre de l’exercice 2027 est plus grave que prévu
** Depuis le début de l'année, le titre a perdu 25,9 %, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 1,9 %
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