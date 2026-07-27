Le Japon envisage un financement par des banques étrangères pour des projets énergétiques américains d'un montant de 33 milliards de dollars américains

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Le Japon envisage de recourir à des financements accordés par des banques étrangères pour des projets de production d'électricité à partir de gaz naturel aux États-Unis, qui s'inscrivent dans le cadre de son engagement d'investissement de 550 milliards de dollars américains.

“Si ce financement par des banques étrangères se concrétise, cela devrait faciliter davantage l’obtention des fonds en devises étrangères nécessaires à la mise en œuvre de cette initiative d’investissement”, a déclaré le ministère des Finances dans un message publié dimanche soir sur la plateforme X.

Reuters a rapporté la semaine dernière que JPMorgan

JPM.N et d’autres banques américaines étaient sur le point de s’engager à fournir un financement dans le cadre de ce programme d’investissement, sur lequel le Japon et les États-Unis se sont mis d’accord dans le cadre d’un accord visant à réduire les droits de douane américains sur les produits japonais.

Le ministère n’a pas identifié les prêteurs étrangers concernés, mais a précisé que ce financement serait accordé en complément des prêts accordés par la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) (soutenue par l’État). L’agence de crédit à l’exportation NEXI pourrait fournir des garanties pour les prêts accordés par les banques, a-t-il ajouté.

Ces banques devraient contribuer au financement de projets de construction de centrales électriques au gaz naturel en Pennsylvanie et au Texas, pour une valeur totale d’environ 33 milliards de dollars, a indiqué le ministère.

Les responsables du ministère n’ont pas souhaité faire d’autres commentaires au-delà de cette publication sur X.