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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 08:27
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* EUTELSAT ETL.PA et SES SESFg.LU ont annoncé lundi s'attendre à recevoir respectivement 443 millions d'euros et 5,6 milliards de dollars (4,91 milliards d'euros) de paiements incitatifs dans le cadre d'un plan de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine sur la transition du spectre de la bande C supérieure aux États-Unis.

* ACCOR ACCP.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne".

* THALES TCFP.PA : Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* TF1 TFFP.PA - Le groupe audiovisuel français a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au second trimestre et a confirmé ses objectifs annuels.

* VODAFONE VOD.L - L'opérateur de téléphonie mobile a relevé ses prévisions lundi afin de tenir compte de son accord avec Safaricom et a indiqué qu'après un excellent début d'année, le groupe s'attendait à atteindre la fourchette haute de ses nouvelles prévisions.

* ASTRAZENECA AZN.L a dépassé lundi les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2026, porté par la demande pour ses traitements.

* ARGENX ARGX.BR va racheter Forte Biosciences FBRX.O pour près de 2,2 milliards de dollars afin d'ajouter à son portefeuille le médicament expérimental FB102 destiné au traitement des maladies auto-immunes, a annoncé lundi la société.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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ACCOR
45,9100 EUR Euronext Paris -0,86%
ARGENX
789,8000 EUR Euronext Bruxelles -1,82%
ASTRAZENECA
12 947,000 GBX LSE +2,19%
EUTELSAT
2,1000 EUR Euronext Paris +4,53%
FORTE BIOSCIENC
76,4300 USD NASDAQ +39,52%
SES
7,0900 EUR Euronext Paris +1,14%
TF1
7,0050 EUR Euronext Paris +3,62%
THALES
243,4000 EUR Euronext Paris +2,96%
VODAFONE GROUP
120,125 GBX LSE +4,82%
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