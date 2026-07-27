Le Brésil rappelle son ambassadeur en Argentine après des "propos offensants" de Milei

Cette combinaison de photos réalisée le 26 juillet 2026 montre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva (g.) à Brasilia, le 22 juillet 2026, et le président argentin Javier Milei, à Buenos Aires, le 26 octobre ( AFP / Evaristo Sa )

Après des propos jugés "offensants" du président argentin Javier Milei, notamment à l'encontre du dirigeant brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le Brésil a rappelé dimanche pour consultation son ambassadeur en Argentine, a annoncé à l'AFP le ministère des Affaires étrangères.

Présent lors de l'investiture samedi à Sao Paulo de Flavio Bolsonaro comme candidat à l'élection d'octobre au Brésil, le chef de l'Etat ultralibéral argentin a qualifié - sans le mentionner directement - le président brésilien de gauche de "voleur" et de "prisonnier", a constaté l'AFP.

Figure de proue de la droite latino-américaine, M. Milei a mis en garde contre "le risque Lula" lors des élections et a appelé le Brésil à se libérer de "l'asservissement à la gauche".

Le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, avant le vote pour condamner ou acquitter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, le 9 septembre 2025 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Sans nommer le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, le président argentin a également déclaré que "cette ordure chauve" l'avait empêché de rendre visite à son "ami injustement emprisonné", Jair Bolsonaro, père de Flavio et ancien président (2019-2022) incarcéré pour tentative de coup d'Etat en 2022, puis assigné à résidence à Brasilia.

"L'ambassadeur du Brésil à Buenos Aires, Julio Bitelli, a été rappelé pour consultation", le président Milei "a offensé deux pouvoirs, le peuple et la démocratie brésilienne", a déclaré à l'AFP une source diplomatique brésilienne. Le diplomate doit arriver au Brésil entre dimanche et lundi.

Le gouvernement brésilien a par ailleurs convoqué dimanche l'ambassadeur argentin dans le pays.

"Au Brésil, nous n'acceptons pas que quiconque mette son nez là où on ne lui a pas demandé de le faire", a lancé dimanche le président Lula, sans préciser la cible de ses propos, lors d'un événement avec des syndicalistes. Il a promis de continuer à diriger le pays "sans interférence de quiconque".

"Campagne anti-argentine"

Dimanche, Javier Milei a repris la parole, et accusé le gouvernement brésilien, mais aussi le Mexique et le Parti démocrate américain, d'avoir financé une "campagne anti-argentine".

Il semblait faire référence, au moins en partie, aux critiques visant le pays et son équipe, en marge du Mondial de football.

Le joueur argentin Leandro Paredes (en haut) tire la chasuble de l'Espagnol Gavi lors de la finale de la Coupe du monde de football opposant l'Espagne à l'Argentine, au MetLife Stadium d'East Rutherford, le 19 juillet 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Plusieurs joueurs et membres du staff technique de l'Argentine, battue 1-0 par l'Espagne en finale après prolongation, s'en sont pris à leurs homologues espagnols au coup de sifflet final. De quoi susciter des critiques à l'encontre de la sélection argentine.

"Qui a mis le plus d'argent dans cette campagne anti-argentine ? Le gouvernement du Brésil. Vingt-cinq pour cent des ressources venaient du gouvernement du Brésil", a affirmé M. Milei dans une interview à Radio Mitre.

"Ce sont les têtes pensantes progressistes qui ne veulent pas que les idées de la liberté fonctionnent", a-t-il dit.

Le président argentin n'a pas présenté d'élément étayant ses accusations.

"Indigne"

Javier Milei s'est attiré les foudres du président de la Cour suprême brésilienne, Edson Fachin, qui a critiqué dans un communiqué sa "référence irrespectueuse" à l'égard du juge Moraes et a déploré des "propos incompatibles avec l'esprit civique qui doit caractériser les relations entre Etats".

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à Rio de Janeiro, le 23 mai 2026 ( AFP / Daniel RAMALHO )

Le président du Parti des travailleurs (au pouvoir), Edinho Silva, a jugé quant à lui que le chef d'Etat argentin s'était montré "indigne de la fonction qu'il occupe".

Le président Lula entretient des relations très froides avec Javier Milei depuis que ce dernier a pris, en 2023, la présidence de l'Argentine, pays voisin et partenaire stratégique du Brésil. Bien qu'ils se soient croisés lors de rencontres multilatérales, ils n'ont jamais tenu de réunion bilatérale.

Lors de son dernier voyage en Argentine en 2025, Lula avait en revanche rendu visite à l'ancienne présidente et actuelle figure de l'opposition Cristina Fernández de Kirchner, placée en résidence surveillée pour corruption.

Samedi, le président Milei a accusé Lula d'avoir tenté de lui nuire pendant la campagne présidentielle argentine de 2023. "J'avais un voisin qui s'immisçait dans la politique argentine pour essayer de fausser le cours de l'histoire en faveur de ces salauds de gauchistes", a-t-il lancé, sans nommer là encore, le président brésilien.