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Indonésie-Le gouverneur de la banque centrale démissionne
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 08:18
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PHOTO D'ARCHIVES : Le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Perry Warjiyo, réagit lors d'une conférence de presse à Jakarta.

PHOTO D'ARCHIVES : Le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Perry Warjiyo, réagit lors d'une conférence de presse à Jakarta.

‌Le gouverneur de la ​banque centrale indonésienne Perry Warjiyo a démissionné de ses fonctions, ​a annoncé lundi le ministre au ​secrétariat d'Etat, Prasetyo ⁠Hadi, précisant que le président ‌indonésien Prabowo Subianto avait accepté la démission de ​Warjiyo.

La ‌gouverneure adjointe de plus ⁠haut rang, Destry Damayanti, a été choisie pour assurer l'intérim ⁠à la ‌tête de l'institution, alors ⁠que le mandat ‌de Perry Warjiyo devait ⁠prendre fin en 2028.

Destry Damayanti ⁠a déclaré ‌aux journalistes que Perry Warjiyo ​avait ‌démissionné pour raisons personnelles.

Nommé à la tête de ​la banque centrale en 2018, Perry Warjiyo ⁠avait conservé ses fonctions en 2023 pour un nouveau mandat de cinq ans.

(Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy; version française ​Jean Terzian)

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1 commentaire

  • 08:00

    Et pourquoi ? Dévaluation de la monnaie (l'IDR est au plus bas, pour ceux qui rêvent d'aller à Bali Lombok ou autre c'est le moment), effondrement de la bourse, financement de programmes populistes coûteux inflation etc. gardons ça en tête pour 2027...

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