PHOTO D'ARCHIVES : Le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Perry Warjiyo, réagit lors d'une conférence de presse à Jakarta.

‌Le gouverneur de la ​banque centrale indonésienne Perry Warjiyo a démissionné de ses fonctions, ​a annoncé lundi le ministre au ​secrétariat d'Etat, Prasetyo ⁠Hadi, précisant que le président ‌indonésien Prabowo Subianto avait accepté la démission de ​Warjiyo.

La ‌gouverneure adjointe de plus ⁠haut rang, Destry Damayanti, a été choisie pour assurer l'intérim ⁠à la ‌tête de l'institution, alors ⁠que le mandat ‌de Perry Warjiyo devait ⁠prendre fin en 2028.

Destry Damayanti ⁠a déclaré ‌aux journalistes que Perry Warjiyo ​avait ‌démissionné pour raisons personnelles.

Nommé à la tête de ​la banque centrale en 2018, Perry Warjiyo ⁠avait conservé ses fonctions en 2023 pour un nouveau mandat de cinq ans.

(Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy; version française ​Jean Terzian)