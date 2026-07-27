Indonésie-Le gouverneur de la banque centrale démissionne

PHOTO D'ARCHIVES : Le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Perry Warjiyo, réagit lors d'une conférence de presse à Jakarta.
Le gouverneur de la banque centrale indonésienne Perry Warjiyo a démissionné de ses fonctions, a annoncé lundi le ministre au secrétariat d'Etat, Prasetyo Hadi, précisant que le président indonésien Prabowo Subianto avait accepté la démission de Warjiyo.
La gouverneure adjointe de plus haut rang, Destry Damayanti, a été choisie pour assurer l'intérim à la tête de l'institution, alors que le mandat de Perry Warjiyo devait prendre fin en 2028.
Destry Damayanti a déclaré aux journalistes que Perry Warjiyo avait démissionné pour raisons personnelles.
Nommé à la tête de la banque centrale en 2018, Perry Warjiyo avait conservé ses fonctions en 2023 pour un nouveau mandat de cinq ans.
(Gayatri Suroyo et Fransiska Nangoy; version française Jean Terzian)
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