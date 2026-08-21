Walmart relève ses prévisions annuelles mais déçoit avec ses ventes aux Etats-Unis

Le géant américain de la grande distribution Walmart a relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé, grâce notamment à un deuxième trimestre meilleur qu'attendu, mais ses ventes aux Etats-Unis ont déçu les marchés.

Ces dernières ont progressé de 2,6%, hors carburants, alors que les analystes attendaient +3,5%.

Neil Saunders, directeur de GlobalData, a souligné qu'il s'agissait du rythme de croissance le plus lent en vingt-six trimestres, c'est-à-dire plus de six ans.

Selon une note de TD Cowen, sans la "déflation dans les produits pharmaceutiques" due à un changement réglementaire, elles auraient progressé de 3,4%.

Cette contreperformance faisait plonger le titre du groupe de Bentonville (Arkansas) à la Bourse de New York de 9,62% vers 15H25 GMT.

"Bien que les chiffres américains plombent l'action aujourd'hui, nous sommes toujours motivés par la capacité de Walmart à gagner des parts de marché et a augmenter ses bénéfices plus rapidement que ses ventes", ont relevé les analystes de TD Cowen.

Le groupe a en effet publié jeudi des résultats supérieurs au consensus de Factset, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 187,93 milliards de dollars (+5,9% sur un an, contre +3,8% attendu). Son bénéfice net a atteint 6,37 milliards de dollars, contre un pronostic de 5,95 milliards.

Il a expliqué avoir profité de la restitution de droits de douane indûment prélevés en 2025, représentant un montant total d'environ 2,9 milliards de dollars, pour agir sur ses prix.

Carburants élevés

Le directeur financier John David Rainey a indiqué lors d'une audioconférence avec des analystes que la quasi totalité de cette enveloppe avait été remboursée.

Il a relevé sur CNBC que Walmart prévoyait notamment d'absorber sur l'année environ 2 milliards de dollars du surcoût des carburants à cause de la guerre au Moyen-Orient.

"Mais il y a une limite à ce que les entreprises peuvent absorber", a-t-il prévenu, laissant entrevoir une hausse à la pompe si les cours grimpent encore.

De son côté, le PDG John Furner a salué dans un communiqué "un autre bon trimestre", affirmant que l'entreprise continuait "de progresser constamment dans les moteurs de valeur à long terme".

"Notre croissance depuis plusieurs années dans l'e-commerce démontre que les clients choisissent Walmart à cause de nos prix, de notre rapidité et de la praticité sur un large éventail de produits", a-t-il poursuivi.

Les ventes sur internet ont en effet maintenu leur expansion marquée au deuxième trimestre (mai à juillet), progressant de 23% au niveau mondial.

Le groupe avait confirmé ses prévisions annuelles au trimestre précédent malgré un bond de 7% de son chiffre d'affaires, anticipant un ralentissement de son activité sur la seconde partie de l'année.

Mais il a fait montre jeudi d'un certain optimisme, notamment au regard des ventes pour les rentrées scolaire et universitaire, et a revu à la hausse plusieurs prévisions pour son exercice en cours.

Ses ventes annuelles devraient gonfler de 4% à 5% (+3,5% à +4,5% auparavant) et son bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, devrait se situer entre 2,80 et 2,87 dollars (2,75 à 2,85 dollars auparavant).

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur une hausse de 3% à 3,75% de ses ventes et sur un bénéfice net par action ajusté de 62 à 64 cents.