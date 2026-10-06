Mike Flanagan revisite « Carrie » pour une nouvelle génération confrontée au cyberharcèlement et aux exercices de simulation de fusillade

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par Meriam Telhig

« Carrie » fait son retour cette semaine dans une nouvelle adaptation en huit épisodes réalisée par le cinéaste d'horreur Mike Flanagan, qui réinvente le récit classique de l'auteur Stephen King pour un public moderne en y intégrant les réseaux sociaux, le cyberharcèlement et les exercices de simulation de fusillade.

Dans une interview accordée à Reuters, Flanagan a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé revisiter « Carrie », mais que son point de vue avait évolué alors que son fils s’apprêtait à entrer au lycée.

« Il y avait tellement d’idées dans “Carrie” qui semblent encore plus d’actualité aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle, lorsque le livre a été écrit », a déclaré Mike Flanagan. « Je me suis dit que nous pouvions en faire quelque chose de vraiment nouveau. »

La série suit une adolescente socialement isolée qui peine à trouver sa place au lycée tout en gérant une relation compliquée avec sa mère surprotectrice, incarnée par Samantha Sloyan. L’adaptation actualise le roman de King publié en 1974 en y intégrant les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents d’aujourd’hui.

Summer H. Howell, qui incarne Carrie White, a confié qu’elle s’était d’abord sentie intimidée à l’idée d’endosser un rôle emblématique, mais que la possibilité d’explorer le personnage au fil de huit épisodes l’avait séduite.

« C’était un peu intimidant », a déclaré Howell. « Mais ensuite, j’ai compris qu’ils voulaient apporter quelque chose de différent à cette Carrie, et qu’il y avait davantage de temps pour explorer son histoire. »

Matthew Lillard, qui incarne le proviseur Henry Grayle, a déclaré que les thèmes abordés par la série le touchaient particulièrement en tant que parent, notamment en raison du harcèlement en ligne et des pressions auxquelles sont confrontés les adolescents.

« Mes enfants sont la cible de ces horribles trolls qui rôdent dans les recoins sombres d’Internet », a déclaré Lillard.

Alison Thornton, qui incarne Chris Hargensen, l’antagoniste de Carrie, a déclaré que les réseaux sociaux avaient changé la nature du harcèlement.

« Les gens se sentent bien plus à l’aise pour harceler en ligne qu’en face à face », a déclaré Thornton. « Ils n’ont pas vraiment à en assumer les conséquences. »

Flanagan a expliqué qu’il souhaitait que chaque personnage de « Carrie » paraisse réel et complexe, tout en explorant les choix que font les gens entre cruauté et bienveillance.

Sloyan a déclaré que la série mettait également en avant la responsabilité individuelle.

« Je pense aussi qu’il met en avant le fait que nous avons le choix et que nous disposons d’une certaine liberté d’action », a-t-elle déclaré, ajoutant que la série explore « l’humanité qui entre en jeu ».

Howell a déclaré que la série véhiculait en fin de compte un message simple: « Soyez bienveillants les uns envers les autres, même lorsque vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme. »

« Carrie » est disponible en streaming dans le monde entier sur Amazon Prime Video à partir de mercredi.