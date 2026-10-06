L'Arabie saoudite annonce l'interception d'un missile des Houthis du Yémen

Image tirée d'une vidéo diffusée le 6 octobre 2026 par les "Brigades des Géants du Sud" (pro-gouvernement yéménite) montrant un combattant tirant depuis une tourelle à l'arrière d'un pick-up lors d'affrontements avec les Houthis dans la province de Taëz, au Yémen ( Yemen Giants Brigades Media Centre / - )

L'Arabie saoudite a affirmé mardi avoir intercepté un missile tiré par les Houthis du Yémen qui poursuivent leurs frappes contre le royaume malgré la contre-offensive menée par les forces gouvernementales yéménites appuyées par Ryad.

Dans ce conflit qui s'est réveillé en juillet après plusieurs années d'accalmie, les combattants pro-iraniens ont mené une percée éclair début septembre, s'emparant du littoral yéménite sur la mer Rouge et renforçant leur contrôle sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Les Houthis disent procéder à des tirs de drones, de missiles balistiques et de croisière, et ont prévenu les compagnies aériennes que l'espace aérien saoudien n'était "pas sûr". Une explosion a retenti mardi dans le nord de la capitale saoudienne, ont indiqué des habitants à l'AFP.

"Victoires sur plusieurs fronts"

TImage tirée d'une vidéo diffusée par le centre médiatique d'Ansarullah le 5 octobre 2026 montrant une vue aérienne d'un véhicule en feu lors de ce que les Houthis présentent comme des attaques de drones contre les forces gouvernementales yéménites, dans un endroit non précisé au Yémen ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / Handout )

"Un missile balistique tiré par la milice terroriste houthie visant la ville de Khamis Mushait (sud-ouest) a été intercepté et détruit", a indiqué sur X Turki Al-Maliki, le porte-parole de la coalition menée par l'Arabie saoudite, alliée depuis 2015 du gouvernement yéménite.

Les Houthis avaient affirmé lundi avoir frappé l'aéroport international de Ryad, la capitale saoudienne.

L'Autorité générale saoudienne de l'aviation civile est restée silencieuse sur la situation à Ryad, alors que la capitale est confrontée quasi quotidiennement à des fermetures temporaires de son espace aérien, selon des données du site Flightradar24.

Elle a cependant fait état de frappes sur d'autres aéroports dans le sud du royaume, signalant trois blessés légers et des dégâts matériels.

Un site du géant pétrolier saoudien Aramco en flammes, le 3 octobre 2026 au sud de Ryadl, en Arabie saoudite ( AFP / - )

Lundi, les combattants houthis avaient aussi ciblé une raffinerie d'Aramco sur la mer Rouge, perturbant la production pétrolière de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut.

Des témoins avaient également indiqué avoir vu des flammes sur la base militaire saoudienne de Khamis Mushait.

Les forces du gouvernement yéménite, reconnu internationalement, ont lancé ces derniers jours une contre-offensive avec l'appui aérien de l'Arabie saoudite voisine. Elles affirment avoir mené plus de 1.000 frappes et repris des zones stratégiques sur la côte de la mer Rouge.

Elles ont revendiqué "des victoires sur plusieurs fronts", assurant avoir "repoussé les Houthis hors de la zone de Bab el-Mandeb" et de la ville de Mokha, capturée par le camp adverse le mois dernier.

Elles ont aussi fait état d’avancées dans le sud du gouvernorat de Marib, dans le centre du Yémen, et indiqué avoir lancé une offensive sur la capitale Sanaa, aux mains des Houthis depuis plus de dix ans.

Image tirée d'une vidéo diffusée le 6 octobre 2026 par les "Brigades des Géants du Sud" (pro-gouvernement yéménite) montrant des combattants près du rivage de la mer Rouge, dans le district de Dhobab, dans la province de Taëz, au Yémen ( Yemen Giants Brigades Media Centre / - )

Des déclarations démenties par le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree.

Turquie et Pakistan en renfort

Il a notamment assuré que les combattants pro-iraniens avaient repoussé les forces gouvernementales qui tentaient d’avancer vers le secteur d'Al-Waziya, une position stratégique pour sécuriser le détroit de Bab el Mandeb.

Les Houthis ont cependant annoncé la mort de six membres lors d'une même famille dans une frappe saoudienne sur un village, dans le nord du Yémen.

Des sources militaires des deux bords n'ont, elles, pas fait état d'évolutions majeures sur le terrain. L'AFP n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat l'état des positions, dans des zones difficiles d'accès aux journalistes.

Plusieurs sources ont néanmoins fait état d'une intensification des hostilités, les deux camps ayant recensé 270 morts ces dernières 24 heures.

Image tirée d'une vidéo diffusée le 6 octobre 2026 par les "Brigades des Géants du Sud" (pro-gouvernement yéménite) montrant un véhicule blindé se déplaçant le long de la ligne de front, près du détroit de Bab el-Mandeb, dans la province de Taëz, au Yémen ( Yemen Giants Brigades Media Centre / - )

Peinant à repousser les attaques des Houthis, Ryad et ses alliés ont réclamé à plusieurs reprises un soutien international ces dernières semaines, notamment des Etats-Unis, sans succès jusqu'ici.

La Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite se sont mis d'accord en revanche pour passer "immédiatement à la mise en pratique" d'un accord de défense, signé en août à La Mecque.

Ils ont annoncé lundi leur intention de "fournir les forces et moyens militaires convenus, et les déployer rapidement dans le royaume".

Cette annonce "suggère un déploiement de caractère défensif", visant à aider Ryad à intercepter les missiles et drones houthis, a commenté Hamish Kinnear, du cabinet Verisk Maplecroft.

Car Ankara et Islamabad sont "peu enclins à se laisser entraîner dans une guerre contre l'Iran et soucieux de conserver leur rôle de médiateurs entre Washington et Téhéran", souligne-t-il.