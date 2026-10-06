"Un bruit assourdissant": le crash d'un avion militaire au Nigeria fait 25 morts

L'avion militaire nigérian ATR-42, dédié notamment à la surveillance maritime, parqué sur la base aérienne de Lagos, le 19 août 2014 ( AFP / PIUS UTOMI EKPEI )

Les opérations de secours se sont poursuivies mardi après le crash d'un avion militaire dans le sud du Nigeria la veille, même s'il est désormais certain que tous les vingt-cinq passagers ont péri.

Initialement fixé à 32 morts, le bilan a finalement été revu à vingt-cinq mardi - l'avion était occupé par des militaires et leurs familles - mais il n'existe pas d'espoir de retrouver des survivants, selon l'armée.

Le crash de cet ATR-42 biturbopropulseur dans une zone marécageuse près d'une base navale, dans l'Etat d'Ondo, a constitué l'une des pires catastrophes aériennes qu'ait connues le Nigeria ces dernières années.

"Nous avons vu l’avion passer au-dessus de nos têtes en faisant un bruit assourdissant. Nous avons eu peur. Il était déjà en proie aux flammes. Et nous l’avons vu s’écraser", a raconté mardi à l'AFP Akinte Omoteremi Toluwalase.

"Le temps que nous arrivions, l’avion avait déjà coulé dans le marais (...) Nous avons aperçu des fragments de corps humains et des débris de l’avion flottant dans l’eau", a ajouté cet habitant.

"L’appareil volait de ce côté de la ville vers l’autre rive du ruisseau, puis sa queue s’est détachée dans un grand fracas, l’avion a touché l’eau, puis a redécollé avant de piquer du nez dans la forêt de l’autre côté du ruisseau", a expliqué un autre habitant, Omotayo Orimisan, qui a participé à la mission de secours.

"Aucun survivant"

L'appareil du vol NAF 931 transportait 25 personnes - cinq membres d'équipage et 20 passagers -, a dit le porte-parole de l'Armée de l'air, Ehimen Ejodame, dans un communiqué, ajoutant qu'"aucun survivant n’a été retrouvé".

"L'avion effectuait une mission de routine entre Benin City (sud du Nigeria) et Lagos (sud-ouest) avec du personnel militaire et certains membres de familles à bord", a déclaré le général de division Samaila Uba, le porte-parole du quartier général de la Défense, dans un communiqué diffusé mardi.

Une enquête "sera menée pour déterminer la cause de l'accident", a-t-il ajouté.

L'armée et les services d'urgence réalisent ce que le général Uba a décrit comme des opérations de "recherche et sauvetage", même s'ils s'attendent à ce qu'aucun survivant ne soit retrouvé.

Le président nigérian Bola Tinubu à Londres, le 19 mars 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"C'est un moment pénible pour nos forces armées et pour toute la nation", a assuré le président du Nigeria Bola Tinubu lundi en décrétant trois jours de deuil national.

L'avion s'est écrasé près de la ville d'Igbokoda, dans une région productrice de pétrole du sud du Nigeria.

En mai 2021, le plus haut commandant de l'armée nigériane, le général Ibrahim Attahiru, ainsi que dix autres officiers, avaient été tués lorsque leur avion s'était écrasé par mauvais temps pendant qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport de l'Etat de Kaduna, dans le nord du Nigeria.

En août 2015, sept personnes étaient mortes lorsqu'un avion militaire était tombé sur une maison dans le nord du Nigeria.

Plus tôt ce même mois, un hélicoptère s'est abîmé dans un lagon à Lagos, faisant six morts, dont le pilote américain.