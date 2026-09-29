Wall Street sur de timides variations, la "tech" en soutien

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations mardi, le rebond des valeurs technologiques offrant un peu de soutien sur un marché prudent alors que le conflit au Moyen-Orient, les niveaux élevés des cours pétroliers et des rendements obligataires limitent l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 44,23 points, soit 0,09%, à 51.437,28 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 8,67 points, soit 0,11%, à 7.692,36 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 84,22 points, soit 0,31%, à 26.904,60 points.

Le compartiment technologique .SPLRCT est au centre de l'attention, le prospectus d'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic, consulté par Reuters, ayant montré une forte croissance du spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) sur l'année écoulée.

Anthropic vise une valorisation de plus de 2.000 milliards de dollars pour son IPO, ce qui pourrait servir de mètre-étalon au secteur.

"Le marché se trouve actuellement dans une phase d'observation. La croissance des bénéfices a été phénoménale, mais les attentes sont extrêmement élevées et une grande partie des bonnes nouvelles sont déjà intégrées au cours des actions", note Newton Jones, directeur général exécutif du groupe Zizmer-Jones Private Wealth Management.

Les groupes liés aux semi-conducteurs comme Marvell Technology MRVL.O , Micron Technology MU.O et Broadcom

AVGO.O avancent de 1,88% à 2,82% après de fortes baisses la veille. Le secteur des puces .SOX s'adjuge 1,66%.

Nvidia NVDA.O , qui a pris 1,68% lundi, monte encore, de 1,42%, restant sur la lancée positive de la veille après que le spécialiste des puces a dévoilé un programme de rachat d'actions record de 150 milliards de dollars.

Dans les indicateurs américains du jour susceptibles d'influer sur la tendance figurent l'enquête JOLTS sur les offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel sur l'emploi, prévu vendredi, ainsi qu'un indice mesurant la confiance du consommateur pour le mois de septembre.

Ces données sont importantes alors que la Réserve fédérale américaine (Fed), à l'initiative de son nouveau président Kevin Warsh, a opté pour une réduction de sa communication sur ses orientations prospectives.

Selon le baromètre CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement avec une probabilité de 70% la probabilité sur une nouvelle hausse des taux de la Fed en octobre.

Au moins six responsables de la banque centrale américaine, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s'exprimer ce mardi.

Pour le moment, le rendement des Treasuries à dix ans

US10YT=RR recule de 1,4 point de base, à 5,229%, après cinq séances consécutives de gains, ce qui soulage le marché actions.

Les cours pétroliers refluent également, aidés par des signes d'une reprise des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient. Le Brent et le WTI devraient toutefois enregistrer des gains mensuels d'environ 16% et 7% respectivement.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45L0QY

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi à Bangalore, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|