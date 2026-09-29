Google conteste les décisions de l'UE lui enjoignant de s'ouvrir à l'IA et à ses concurrents dans le domaine des moteurs de recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la Commission européenne)

par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a contesté deux décisions de l’UE visant à aider ses concurrents dans le domaine de l’IA, tels qu’OpenAI, à accéder à ses services, ainsi que ses concurrents dans le domaine des moteurs de recherche à accéder à ses données de recherche, affirmant que ces mesures porteraient atteinte aux garanties de confidentialité et causeraient un préjudice irréversible aux utilisateurs européens.

En juillet, les autorités européennes de la concurrence ont ordonné au géant américain de la technologie d’aider ses concurrents dans le domaine de la recherche en ligne et les développeurs d’intelligence artificielle à utiliser les services disponibles pour son modèle d’IA Gemini, en vertu des règles de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, , qui vise à encadrer les géants de la technologie.

Ces recours accentuent le conflit entre Google et les régulateurs européens concernant la portée de la DMA, l’entreprise faisant valoir que les mesures de mise en conformité destinées à ouvrir la concurrence se feraient au détriment de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs.

Ces changements entreront en vigueur l’année prochaine. Lundi, Google a déposé ses recours devant le Tribunal de l’Union européenne, situé à Luxembourg, la deuxième plus haute juridiction européenne.

"Nous faisons appel contre des décisions qui nous obligeront à partager l’historique de recherche privé des utilisateurs sans anonymisation suffisante et qui affaibliront les protections de sécurité essentielles sur Android", a déclaré Oliver Bethell, directeur principal chargé de la concurrence chez Google, dans un communiqué.

"Les utilisateurs recourent à la recherche pour leurs questions les plus personnelles — qu’il s’agisse de préoccupations médicales ou de relations intimes — et nous obliger à partager ces requêtes personnelles sans garanties adéquates causerait un préjudice irréversible à la vie privée des utilisateurs", a-t-il ajouté.

La Commission européenne, chargée de l’application de la DMA, a indiqué avoir pris note du recours judiciaire de Google.

"Comme toujours, la Commission défendra ses décisions devant les tribunaux", a déclaré un porte-parole.

"De manière plus générale, il convient de souligner que les deux décisions de spécification de la Commission tiennent soigneusement compte de l’intégrité et de la sécurité des fonctionnalités concernées, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux."

DuckDuckGo, une entreprise américaine spécialisée dans la protection de la vie privée sur Internet, connue pour son moteur de recherche qui ne suit ni l’historique de recherche ni les données personnelles des utilisateurs, a apporté son soutien à l’autorité de contrôle de l’UE.

"Le cadre d’anonymisation est solide et aucun doute artificiellement suscité ne changera cela. Le seul avantage que cet appel apporte à Google, c’est du temps", a déclaré un porte-parole de DuckDuckGo.