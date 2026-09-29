France: la dette du 2e trimestre a atteint 119% du PIB, avant un record attendu en 2027

Le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, le 21 avril 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

La dette publique française a encore progressé au deuxième trimestre, atteignant 3.595,5 milliards d'euros, soit 119% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé mardi l'Insee, avant un record attendu en 2027, situation très inconfortable à quelques mois des élections.

D'avril à juin, l'Etat s'est endetté de 53 milliards d'euros supplémentaires, la Sécurité sociale de 8,4 milliards. La dette des administrations publiques locales a cependant baissé de 1,7 milliard d'euros, selon l'Institut national de la Statistique et des études économiques.

Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que la dette atteindrait 121,7% du PIB en 2027, soit plus du double de la limite européenne fixée à 60%, du jamais-vu depuis le début de cette statistique en 1978.

La France, qui ne parvient pas à réduire son déficit public - il devrait encore atteindre 5,4% du PIB cette année, contre 5% espérés - est le pays le plus endetté de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie.

De plus, le poids des intérêts annuels de cette dette devrait atteindre 91 milliards d'euros en 2027, selon le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure.

Le rendement des obligations françaises à échéance dix ans affichait 4,75% mardi après-midi, proche de son record de 2008, au plus fort de la crise financière, à 4,87%.

L'écart avec son équivalent allemand, référence en Europe, continue de grimper, atteignant 1,16 point de pourcentage, un nouveau plus haut depuis 2012.

"Cela s'inscrit dans un mouvement mondial de hausse des taux", nuance auprès de l'AFP Eric Dor, directeur des études économiques à l'Ieseg. Cette augmentation est alimentée par l'inflation liée à la crise énergétique, la crainte que les banques centrales ne répercutent cette inflation dans leurs taux directeurs, et une demande d'emprunts "qui explose", de la part des pays, mais aussi d'entreprises lancées dans le développement de centres de données et de l'intelligence artificielle.

"Rôle crucial"

Mais les taux sur la dette française augmentent aussi parce que les investisseurs s'interrogent davantage.

Graphique montrant l'évolution de la dette publique en France depuis 2000 par trimestre, en pourcentage du PIB, selon l'Insee ( AFP / Sylvie HUSSON )

"D'où le rôle crucial de la confiance", explique M. Dor: "Si le fonds de pension japonais qui prête à (horizon) dix ans à la France commence à se gratter la tête en se demandant si elle trouvera dix ans plus tard d'autres prêteurs pour le rembourser, il exigera un taux d'intérêt supérieur. Et si tout d'un coup la confiance s'érode totalement, là c'est Grèce 2010, il n'y a plus de prêteurs".

Pour lui, "on est dans la phase où les prêteurs (...) froncent les sourcils, mais prêtent toujours à la France, plus cher".

Il note qu'en pourcentage du PIB, la charge de la dette est passée de 1,2% en 2020 à environ 2,5%, "une augmentation énorme".

Ce qui pourrait vraiment détourner les prêteurs, selon M. Dor, "c'est qu'ils se persuadent que le monde politique français n'a vraiment pas l'intention d'assainir les finances publiques".

Selon lui, les investisseurs s'inquiètent beaucoup de la perspective de voir "les deux extrêmes", RN et LFI, au deuxième tour de la présidentielle. "Tout dépendra du discours qu'ils tiendront", pense-t-il.

"Ciel agité"

"Les marchés ne jugent pas les intentions (mais) la soutenabilité d'une trajectoire et la capacité politique à la corriger", relève David Jourdan, directeur de la gestion crédit à la société de gestion Ecofi, dans une note évoquant une "crise de confiance historique".

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, le 17 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La situation de taux élevés et volatils de la dette française semble de surcroît commencer à intéresser les fonds spéculatifs, qui pourraient, par des investissements de très court terme, rajouter de l'instabilité sur ce marché.

Pour Anthony Morlet-Lavidalie, économiste à Rexecode, "la France ne fera jamais faillite, mais elle peut connaître une crise. Elle est comme un bel Airbus dans un ciel très agité et c'est désagréable pour les passagers", déclare-t-il à l'AFP.

Dans ce contexte, le budget présenté jeudi, qui devrait comporter "54 milliards d'euros d'effort budgétaire", sera scruté de près par les prêteurs.

Pour David Jourdan, "les réformes structurelles ne relèvent plus d'un choix de confort, elles s'imposeront, de gré ou de force".