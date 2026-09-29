Wall Street sur de timides variations, la "tech" en soutien

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE).

La Bourse de New York a ouvert sur ‌de faibles variations mardi, le rebond des valeurs technologiques offrant un peu de soutien sur un marché prudent alors ​que le conflit au Moyen-Orient, les niveaux élevés des cours pétroliers et des rendements obligataires limitent l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 44,23 points, soit 0,09%, à 51.437,28 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, ​monte de 8,67 points, soit 0,11%, à 7.692,36 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 84,22 points, soit 0,31%, à 26.904,60 points.

Le compartiment technologique est au centre ​de l'attention, le prospectus d'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic, consulté ⁠par Reuters, ayant montré une forte croissance du spécialiste de l'intelligence artificielle (IA) sur l'année écoulée.

Anthropic vise une valorisation ‌de plus de 2.000 milliards de dollars pour son IPO, ce qui pourrait servir de mètre-étalon au secteur.

"Le marché se trouve actuellement dans une phase d'observation. La croissance des bénéfices ​a été phénoménale, mais les attentes sont ‌extrêmement élevées et une grande partie des bonnes nouvelles sont déjà intégrées au cours ⁠des actions", note Newton Jones, directeur général exécutif du groupe Zizmer-Jones Private Wealth Management.

Les groupes liés aux semi-conducteurs comme Marvell Technology, Micron Technology et Broadcom avancent de 1,88% à 2,82% après de fortes baisses la veille. Le secteur ⁠des puces s'adjuge 1,66%.

Nvidia, qui ‌a pris 1,68% lundi, monte encore, de 1,42%, restant sur la lancée positive de la ⁠veille après que le spécialiste des puces a dévoilé un programme de rachat d'actions record de 150 milliards de ‌dollars.

Dans les indicateurs américains du jour susceptibles d'influer sur la tendance figurent l'enquête JOLTS sur les ⁠offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel sur l'emploi, prévu vendredi, ainsi qu'un ⁠indice mesurant la confiance du ‌consommateur pour le mois de septembre.

Ces données sont importantes alors que la Réserve fédérale américaine (Fed), à l'initiative de son nouveau ​président Kevin Warsh, a opté pour une réduction de ‌sa communication sur ses orientations prospectives.

Selon le baromètre CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement avec une probabilité de 70% la probabilité sur une nouvelle ​hausse des taux de la Fed en octobre.

Au moins six responsables de la banque centrale américaine, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s'exprimer ce mardi.

Pour le moment, le rendement des ⁠Treasuries à dix ans recule de 1,4 point de base, à 5,229%, après cinq séances consécutives de gains, ce qui soulage le marché actions.

Les cours pétroliers refluent également, aidés par des signes d'une reprise des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient. Le Brent et le WTI devraient toutefois enregistrer des gains mensuels d'environ 16% et 7% respectivement.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi à ​Bangalore, édité par Benoit Van Overstraeten)