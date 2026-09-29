(Actualisé avec Netflix, Target, précisions sur l'IA, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,15% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,27% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - La plupart des groupes liés aux puces électroniques rebondissent légèrement en avant-Bourse, après une vague de ventes dans le secteur lundi. MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O et BROADCOM

AVGO.O prennent chacun environ 1%. NVIDIA NVDA.O monte encore de 0,7% en pré-ouverture, poursuivant sur la lancée des gains enregistrés la veille après que le spécialiste de l'IA a décidé de porter son programme de rachat d'actions au niveau record de 150 milliards de dollars.

Le secteur pourrait également réagir aux éléments du prospectus d'introduction en Bourse d'Anthropic rapportés par Reuters. La start-up mise massivement sur le fait que l'IA transformera l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et internet, mais met également en exergue des coûts colossaux.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O a annoncé son intention d'acquérir World Labs, la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée par Fei-Fei Li, dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 8,2 milliards de dollars. Cette opération permettra au fabricant de puces de prendre pied dans la recherche sur les systèmes d'IA physiques capables de comprendre et de simuler le monde.

* TESLA TSLA.O a annoncé mardi que son système de conduite autonome supervisée (FSD) avait été homologué en Croatie. Une liste croissante des pays européens dont les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Slovénie, ont approuvé cette technologie. Un groupe de défense de la sécurité routière (European Transport Safety Council ou ETSC) et plusieurs Etats membres de l'UE ont toutefois exprimé des inquiétudes, notamment sur le fait que le système permet aux automobilistes de dépasser les vitesses autorisées.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mardi contester deux décisions de l'Union européenne (UE) visant à ouvrir à ses concurrents l'accès à l'intelligence artificielle (IA) et aux données de requête de ses moteurs de recherche sur internet. Le groupe américain estime que de telles mesures porteraient atteinte aux garanties en matière de protection de la vie privée et causeraient un préjudice irréversible aux utilisateurs européens.

* TARGET TGT.N - Le détaillant américain a annoncé mardi qu'il baissait les prix de près de 2.000 articles pour la maison, vêtements et accessoires, afin d'attirer les consommateurs préoccupés par le coût de la vie à l'approche de la période des fêtes de fin d'année.

* BLACKSTONE BX.N a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme d'investissement dans la logistique pour les pays nordiques, offrant ainsi aux investisseurs un moyen plus direct d'investir dans ce secteur à forte croissance.

* FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC FFAI.O grimpe de 27,6%. La société prévoit de faire évoluer son activité automobile, passant du statut de constructeur de véhicules électriques à celui d'opérateur de mobilité partagée via les robotaxis. Le groupe a également annoncé un accord avec AIXC

AIXC.O qui va acquérir sa division robotique, valorisée environ 200 millions de dollars, afin de l'introduire en Bourse de manière indépendante sur le Nasdaq.

* GOLDMAN SACHS GS.N - Le conseil d'administration de la banque a examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* SUMMIT THERAPEUTICS SMMT.O bondit de 22,4% en avant-Bourse. La société biopharmaceutique a annoncé que le laboratoire britannique AstraZeneca AZN.L allait investir deux milliards de dollars dans son capital et collaborer à une série d'études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

* NETFLIX NFLX.O - Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'action gagne 1,2% en avant-Bourse.

* PEPSICO PEP.O - JP Morgan abaisse sa recommandation de surpondérer à neutre. L'action recule de 0,7% en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O - TD Cowen entame le suivi à acheter" avec un objectif de cours à 200 dollars. L'action avance de 1,31% en pré-ouverture.

* COINBASE GLOBAL COIN.O - KBW reprend le suivi de la valeur à "surperformance".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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