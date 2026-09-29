BNP Paribas et la BEI mettent €700 mlns de garanties à disposition des réseaux énergétiques européens

Le logo de BNP Paribas à Nantes

BNP ‌Paribas et la Banque européenne d'investissement (BEI) ​ont annoncé mardi mettre 700 millions d'euros de garanties à disposition des réseaux ​énergétiques européens, afin de soutenir leur transition ​énergétique, renforcer la compétitivité ⁠industrielle et sécuriser l'approvisionnement.

"Cette opération ‌de partage de risque vise à accroître la capacité de BNP ​Paribas ‌à s'engager en faveur des ⁠fabricants européens de composants pour les réseaux électriques et à leur permettre ⁠de répondre ‌à la forte demande générée ⁠par la transition énergétique", déclare ‌le groupe dans un communiqué.

La ⁠BEI s'engage à rendre disponible 350 ⁠millions ‌d'euros de garantie pour constituer un portefeuille ​de financements ‌destinés aux fabricants de composants pour les réseaux, selon ​le communiqué, BNP Paribas s'engageant pour un montant équivalent.

D'après ⁠la banque française, "l'effet de levier généré par cette contre-garantie devrait stimuler jusqu'à 2,8 milliards d'euros d'investissements dans l'économie réelle".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)